Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik, dün operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliler A.P.K., V.D. ve R.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda toplam 4 parça halinde 1744 içimlik sentetik kannabinoid maddesi emdirilmiş A4 peçete, 12 sentetik hap, 1,91 gram toz halinde sentetik hap ve 1,02 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 600 TL ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır