Manisa’da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 8 yaralı! 1 kişi gözaltında

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen bir zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Manisa’nın Kula ilçesinde 1 tır, 1 traktör ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı.

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, Kula - Eşme karayolu Eroğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, traktörün sürücüsü Hasan Sakarya, Eşme yönünden Kula istikametine seyir halindeyken yavaşlayarak yol kenarında durmak istedi.

Bu sırada traktörün arkasından gelen Honda marka otomobilin sürücüsü Yıldıray Ünlü de traktörün yavaşladığını fark ederek hızını düşürdü.

Ancak aynı yönde seyreden tırın sürücüsü Mustafa Güleç, önünde yavaşlayan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Honda marka otomobil, önündeki traktöre çarparken, arkadan gelen Aslı Yüksel idaresindeki otomobil ile Muhammet Çetin idaresindeki otomobil de kazaya karıştı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen zincirleme kazada otomobil sürücüsü Yıldıray Ünlü ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Ünlü ve Yaşar Yiğit ile traktör kasasında bulunan Aynur Gökdemir, Raz Açıkgöz, Ayşe Gökdemir, Sabahat Ece ve Teslime Dallı yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toplam 8 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Öte yandan, kazaya neden olduğu iddia edilen tırın sürücüsü Mustafa Güleç’in gözaltına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

trafik kazası Manisa Kula
