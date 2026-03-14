Manisa Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 14 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu, hafif yağışlıdır. Gündüz sıcaklığı 18 - 20 derece civarındadır. Gece ise sıcaklık 2 - 4 derece arasında olacaktır. Nem oranı yüksek olacaktır. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 22 kilometre hızla esecektir.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Nem oranının yüksekliği nedeniyle astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önerilir.

Önümüzdeki günlerde 15 Mart Pazar günü hava 17 - 19 derece, 16 Mart Pazartesi günü 17 - 19 derece ve 17 Mart Salı günü 18 - 20 derece civarında olacaktır. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu ve hafif yağışlıdır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmeyi tercih etmelisiniz.