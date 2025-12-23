Manisa Hava Durumu! 23 Aralık Salı Manisa hava durumu nasıl?

23 Aralık 2025 Salı günü Manisa'da hava durumu açık ve güneşli olacaktır. Gündüz hava sıcaklığı 12 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %70 civarında kalacak.

24 Aralık Çarşamba günü güneş yüksek bulutlar arasından görünecek. Gündüz sıcaklık 15 dereceyi bulacak. Gece ise sıcaklık 7 derece civarında olacak. 25 Aralık Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışın olabileceği tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık yine 15 derece civarında olacakken, gece 6 dereceye inecek.

26 Aralık Cuma günü alçak bulutların hakim olduğu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12 derece civarına düşecek. Gece sıcaklığı ise 1 dereceye kadar azalacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları 4 ile 15 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacak. Yanınızda bir mont bulundurmanız önerilir.

25 Aralık Perşembe günüki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Şemsiye ya da su geçirmez bir giysi almakta yarar var. Manisa genel olarak ılıman ve yağışsız hava koşullarını sürdürecek. Sabah ve akşam serin havaya karşı tedbirli olmakta fayda var. Olabilecek kısa süreli yağışlara karşı da hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.