HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 23 Aralık Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 23 Aralık 2025 tarihinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 12 derece, akşamda 8 derece civarında olacak. 24 Aralık'ta güneş yüksek bulutların arasından görünecek ve sıcaklık 15 dereceyi bulacak. 25 Aralık'ta ise kısa süreli sağanak yağış olabilir. Bu dönemde sıcaklıklar 4 ile 15 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önem taşıyor. Yağmurlara karşı da hazırlıklı olunması öneriliyor.

Manisa Hava Durumu! 23 Aralık Salı Manisa hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

23 Aralık 2025 Salı günü Manisa'da hava durumu açık ve güneşli olacaktır. Gündüz hava sıcaklığı 12 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %70 civarında kalacak.

24 Aralık Çarşamba günü güneş yüksek bulutlar arasından görünecek. Gündüz sıcaklık 15 dereceyi bulacak. Gece ise sıcaklık 7 derece civarında olacak. 25 Aralık Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışın olabileceği tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık yine 15 derece civarında olacakken, gece 6 dereceye inecek.

26 Aralık Cuma günü alçak bulutların hakim olduğu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12 derece civarına düşecek. Gece sıcaklığı ise 1 dereceye kadar azalacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları 4 ile 15 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacak. Yanınızda bir mont bulundurmanız önerilir.

25 Aralık Perşembe günüki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Şemsiye ya da su geçirmez bir giysi almakta yarar var. Manisa genel olarak ılıman ve yağışsız hava koşullarını sürdürecek. Sabah ve akşam serin havaya karşı tedbirli olmakta fayda var. Olabilecek kısa süreli yağışlara karşı da hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma! Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantıİçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.