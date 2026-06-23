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Manisa Hava Durumu! 23 Haziran Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 23-25 Haziran 2026 tarihleri arasında hava durumu oldukça sıcak olacak. Gün içinde sıcaklık 33-35 dereceyi bulurken, gece sıcaklıkları 15-17 derece arasında değişiklik gösterecek. Nem oranı düşük kalacak ve rüzgar hafif esecek. Bu sıcak havalarda dikkatli olmak gerekiyor. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmeli, güneş ışınlarından korunmalı ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Hava durumunu takip etmek önemlidir.

Manisa Hava Durumu! 23 Haziran Salı Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

23 Haziran 2026 Salı günü, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33-34 derece civarında. Gece ise 15-16 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük olacak. Rüzgar hafif esecek.

24 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığının 33-34 derece olması bekleniyor. 25 Haziran Perşembe günü ise 34-35 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 16-17 derece arasında değişecek. Nem yine düşük kalacak. Rüzgar hafif esecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmalısınız. Öğle ve öğleden sonra dışarıda çok vakit geçirmemelisiniz. Bol su içmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünleri kullanarak cildinizi korumalısınız.

Sıcak hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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