Manisa jandarma zehir tacirlerini bir bir yakalıyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şüphelilerden, A4 kağıda emdirilmiş 24 içimlik uç bonzai, 30 adet sentetik ecza ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa jandarma zehir tacirlerini bir bir yakalıyor

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.K’yi (24) Hacıbektaşlı Mahallesi’nde, G.A’yı (30) Sart Mahallesi’nde, E.Y.(30), A.A.(30) ve H.İ.’yi (24) ise Çayköy Mahallesinde durdurup arama yaptı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında A4 kağıda emdirilmiş, 24 içimlik uç bonzai, 30 adet sentetik ecza, 10 gram metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Manisa
