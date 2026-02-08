HABER

Mansur Yavaş detayı gözlerden kaçmadı! "AK Parti'ye geçecek" iddialarına ayrı ayrı yanıt geldi

CHP'li 3 belediye başkanının istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddiası gündemdeydi. Beypazarı, Gölbaşı ve Kalecik belediye başkanlarından iddiayla ilgili ayrı ayrı açıklamalar geldi. 3 açıklamadaki ortak 'Mansur Yavaş' detayı dikkatlerden kaçmadı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Siyaset sahnesi istifa ve transfer iddialarıyla hareketlenmeye devam ediyor. Ankara kulislerinde dolaşan son istifa iddialarından sonra gözlerin çevrildiği CHP'li belediye başkanları Özer Kasap, Yakup Odabaşı ve Satılmış Karakoç'tan yanıt geldi.

ÜÇÜ DE 'MANSUR YAVAŞ' DEDİ

Belediye başkanlarının üçünün de açıklamasında Mansur Yavaş'ın adını vermesi dikkat çekti.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN 'AK PARTİ' İDDİASINA YANIT

Belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarında yer verdikleri paylaşımlar şöyle:

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap: Son günlerde, sosyal medyada bazı hesaplar aracılığıyla yapılan spekülatif paylaşımlar hakkında;ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yolumuz birdir. Bizim ağabeyimiz, hemşehrimizdir; ayrı düşmemiz söz konusu olamaz. CHP çatısı altında, hiçbir Beypazarlı hemşehrimizi ayırt etmeden hizmet etmeye devam edeceğiz.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı: Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek Gölbaşılı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Mansur Başkanımıza verdikleri kıymetli destekler için şükranlarımı sunuyor, kendisiyle aynı hedef doğrultusunda yol yürümekten büyük onur duyuyorum.

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç: Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddiaları üzülerek takip ediyorum.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yol arkadaşlığımız dünün değil, yılların birikimidir. Aynı davaya inanmış, aynı yolda omuz omuza yürümüş insanlarız. Kendisi benim için sadece bir belediye başkanı değil; ağabeyimdir. Bu yolda ayrılık, kopuş ya da farklı bir yön arayışı söz konusu değildir. Yolumuz da niyetimiz de nettir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden; Kalecik’te ve Ankara’da hemşehrilerimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

