Mardin Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Mardin hava durumu nasıl?

10 Nisan 2026 Cuma günü Mardin'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 8 ile 9 derece civarında. Gece ise sıcaklık 5 ile 6 derece arasında olacak. Bu, Mardin için alışılmadık bir serinlik anlamına geliyor.

Bu tür hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Su geçirmez giysiler tercih etmek gerekir. Sağlam ayakkabılar da seçilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olur.

11 Nisan Cumartesi günü de Mardin'de sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar da olabilir. Sıcaklık gündüz 10 ile 11 derece arasında olacak. Gece sıcaklık 5 ile 6 derece civarında kalacak. 12 Nisan Pazar günü yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklık 6 ile 7 derece arasında olacak. Gece ise 2 ile 3 dereceye inecek.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri planlayanların hava tahminlerini düzenli kontrol etmeleri önerilir. Planlarını esnek tutmak iyi bir fikirdir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun giysiler seçmek sağlığınızı korumakta faydalı olacaktır.