Mardin Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 25 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında seyredecek. Gece ise bu sıcaklık 8 derece seviyesine düşecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %71 civarında olacak. Bu koşullar altında, gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor.

Mardin'deki hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 26 Mart Perşembe günü, hava sıcaklığının 15 derece civarında olması öngörülüyor. 27 Mart Cuma günü hava sıcaklığı 14 derece civarında seyredecek. Her iki gün de hafif yağmurlu geçecek.

28 Mart Cumartesi günü, hava sıcaklığının 17 derece civarına çıkması bekleniyor. Ayrıca, bulutların arasından ara ara güneşin de kendini göstermesi öngörülüyor. Bu dönemde Mardin'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin kalacak.

Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Bu durumda ıslanmaktan korunabilirsiniz. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Bu hazırlıklarla, Mardin'deki hava koşullarına karşı rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz.