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Market raflarında zehir saçan köfte! Şenpiliç'te o köftede zararlı bakteri alarmı: Ürünler toplatılıyor...

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Türkiye’nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Şenpiliç’e ait "Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" adlı üründe insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi. Halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünlerin piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verilirken, firmaya 210 bin 622 TL idari para cezası uygulandı ve yasal işlem başlatıldı. Detaylar haberimizde...

Market raflarında zehir saçan köfte! Şenpiliç'te o köftede zararlı bakteri alarmı: Ürünler toplatılıyor...

Sakarya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın sağlığını tehlikeye atabilecek gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler bu çerçevede, yaklaşık 2 ay önce Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve ülkenin önde gelen beyaz et üreticisi olan Şenpiliç'in işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

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İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI BAKTERİ TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde numune alınan, ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ‘L monocytogenes' isimli insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi. Hakkında yasal işlem başlatılan işletmeye 210 bin 622 TL cezai işlem uygulandı. Konu ile ilgili harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, söz konusu ürünün piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verildi. Tespiti yapılarak toplatılan ürünlerin imha edildiği bilgisine de ulaşıldı.

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ÜRÜNÜN TOPLATILMASINA İLİŞKİN GÖNDERİLEN YAZI

Ürünün toplatılmasına ilişkin Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden diğer illere gönderilen yazıda,
"Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, ilimiz Soğucak Mahallesi 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde, ‘Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' (STT: 10/03/2025, - Parti No: 204125 Onay Numarası: 54-0160)', ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır. Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir. İl Müdürlüğümüz yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim" ifadeleri yer aldı.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Bakteri Tarım ve Orman Bakanlığı tavuk köftesi
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