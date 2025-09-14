HABER

Markette akılalmaz olay! Müşteri gibi girdi, peçeteleri ateşe verdi

Bursa'da 10 yaşlarındaki bir çocuk, markette raftan kopardığı etiketi çakmakla yakıp peçetelerin üzerine bıraktı. Kısa sürede alevlere teslim olan reyon itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan zincir marketin bir şubesinde meydana geldi. Markete gelen çocuk, peçetelerin bulunduğu reyondaki bir etiketi kopardı. Çakmakla tutuşturduğu etiketi ürünlerin arasına bırakan çocuk, koşarak marketten uzaklaştı.

MARKETE GİRDİ PEÇETELERİ ATEŞE VERDİ!

Peçetelerin kısa sürede alev almasıyla reyonu dumanlar kapladı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında bazı ürünler zarar görürken, markette maddi hasar meydana geldi.

ÇOCUĞU YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kundaklama anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

