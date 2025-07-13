Marmara Denizi'nde panik! 200 yolcunun bulunduğu gemide yangın çıktı

Marmara Adası açıklarında çıkan yangın büyük bir paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Hayırsız Ada’nın kuzeybatısında seyir halindeki feribotta yangın çıktığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Harekat Merkezi harekete geçti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ!

İhbar üzerine bölgeye TCSG-313 ve KB-70 botları sevk edildi. Aynı zamanda Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-4 botu olay yerine ulaştı, KIYEM-6 botunun ise yaklaşık 1 saat 30 dakikalık mesafede intikal halinde olduğu öğrenildi.

200 YOLCU BULUNUYOR!

Feribotun kaptanıyla telsiz üzerinden yapılan görüşmede, yangının makine dairesinde çıktığı, mekanik izolasyonun sağlandığı ancak CO2 odasına ulaşılamadığı bildirildi. Feribotta görevli personelin yanı sıra 200 yolcu ve 70 aracın bulunduğu belirtildi.

Gemi kaptanının gemiyi terk etme yönünde bir talepte bulunmadığı, şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmadığı kaydedildi.

Feribottaki vatandaşların emniyetli bir şekilde tahliyesi ve kurtarma çalışmaları için planlamaların sürdüğü öğrenildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ! "YOLCULARI TAHLİYE EDECEĞİZ"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, feribotun makine dairesini duman kapladığını ancak dışarıya sirayet eden bir durum olmadığını bildirdi.

"Yolcuları tahliye edeceğiz, gemi stop etti. Sahil Güvenlik ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Şimdilik tehlike arz edecek bir durum görünmüyor." diyen Ustaoğlu, yolcuların tahliyelerini bölgeye ulaşan feribotlarla sağlayacaklarını belirtti.

Vali Ustaoğlu, "Tehlikeli bir durum yok. Marmara Adası'ndan Tekirdağ'a hareket halinde olan bir feribot. Makine dairesinde alev yok ancak yoğun duman var. İçeri de giremiyorlar çünkü oksijenle temas edip tekrar alevlenmesin diye. Şu an kapalı." diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır