Meclis'te 'boş tüp' sahnede! Bakan Bayraktar'dan dikkat çeken yanıt: "Doğalgaz kullandıkları için gerek yok"

TBMM'deki plan ve bütçe komisyonları bu yıl da hareketli geçiyor. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının plan ve bütçesi görüşüldü.

BAKANI TÜPLE KARŞILADILAR

Görüşmenin başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar milletvekilleriyle tokalaşırken CHP'li vekiller bakanı tüple karşıladı.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN 'TÜP' YANITI

Nefes'in aktardığına göre; CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, el sıkıştığı sırada Bakan Bayraktar'a masasındaki boş tüpü gösterip "Halkın mutfağında tüp maalesef boş" dedi. Bayraktar "Evet, çünkü doğal gaz kullanıyorlar tüpe gerek yok" yanıtını verdi.

GERGİNLİK ÜZERİNE ARA VERİLDİ

Öte yandan AA'nın aktardığına göre; Bakan Bayraktar sunumuna devam ettiği sırada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Adıyaman'ın köylerinde elektrik olmadığını iddia etti.

Bunun üzerine CHP'li Tanal ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın devam etmesi nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, görüşmelere ara verdi.

Aranın ardından Muş, milletvekillerinin konuşma hakkının bulunduğunu ancak toplantının başından itibaren sabote edilmesini kabul etmediklerini söyledi. Bakan Bayraktar'ın sunumunun devam ettiğine işaret eden Muş, "Burada kavga ederek, bağırarak, birbirimizin sözünü keserek bir noktaya gidemeyiz." dedi. Sürekli laf atmak suretiyle toplantının insicamının bozulmamasını isteyen Muş, bunun devam etmesi halinde İçtüzüğün ilgili maddeleri gereğince Komisyondan çıkarma yetkisini kullanacağı uyarısında bulundu.

Daha sonra Bakan Bayraktar sunumuna devam etti.