Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlamasında yeni perde: "Hiçbir genel yayın yönetmeni gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz"

HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni iken uyuşturucudan gözaltına alınıp tutuklanan ve kanaldaki görevinden uzaklaştırılan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddialar ayyuka çıktı. Uyuşturucu suçuyla beraber gündeme gelen taciz iddiası olaya bambaşka bir boyut kattı.

"MESAJLARIN VE MOBBING'İN BİREBİR ŞAHİDİYİM"

İddiayı dile getiren Nur Köşker'in ablası Yasemin Köşker de yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada abla Köşker "Bilmenizi isterim ki yaşananların, Nur Köşker'e atılan mesajların ve uygulanan mobbingin birebir şahidiyim" dedi.

Yasemin Köşker açıklamasını şöyle sürdürdü: "Kız kardeşim, kendisine dayatılan gayri ahlaki söylem ve eylemlere boyun eğmediği için; önce çalışmaktan adına büyük mutluluk duyduğu kanaldan, ardından da çok sevdiği mesleğinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır.

"GECENİN BİR YARISINDA 'ATEŞ EDİYORSUN' MESAJI"

Yaşananlara ilişkin tepkisini dile getiren Yasemin Köşker "Hiçbir genel yayın yönetmeni gecenin bir yarısında yayında olan spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz" ifadeleriyle dikkat çekti.

"YEMEĞE ISRARLA TAKSİYLE GELMESİ İSTENDİ, NEDEN ACABA?"

Köşker şöyle devam etti: "Kaynağı belirsiz mal varlığının verdiği güçle; evli, çocuklu, göbekli 'amcalar', kendi geleceğine yatırım amacıyla sponsor olduğu programın sunucusunu, kendisiyle yemeğe çıkmadığı için işinden edemez. (Ki bu yemeğe ısrarla taksiye gelmesi istenmiştir. Neden acaba?"

NUR KÖŞKER NE DEMİŞTİ?

Eski HaberTürk spikeri Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Tarkan Kaleli'ye yaptığı açıklamada, Ersoy tarafından sistematik olarak tacize uğradığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: “Benim evli olduğum dönemden başlayan ve çok uzun süreli bir taciz süreci var. İşte asansör kapısını tutup bilmem neler falan. Sonra attığı saçma sapan mesajlar var.

“LED ÖNÜNE GEÇ, BACAKLARINI GÖREYİM”

Nur Köşker

İşte “Sabah bülteninde LED'in önüne geç. Bacaklarını göreyim. Masanın arkasına saklamışlar” bilmem neler. Böyle bir genel yayın yönetmeni olabilir mi ya? En son işte o asıl bomba kısmı. Beni “Oturur masada haber yazarsın” diyerek ekrandan almakla tehdit etmişti. Burayla ilgili bir delilim yok. Bunu söyleyeceğini bilsem kesinlikle o odaya ses kaydı alarak girerdim. Sonrasında ben de “Anladım ben seni. Şöyle çözelim. Ben istifa edeyim gideyim" dedim ve çıktım öyle.

“ÜLKEYİ TERK EDİP KITA DEĞİŞTİRDİM O ADAM YÜZÜNDEN”

Ardından bir sene işsiz kaldım o geri zekalı yüzünden. Hayatımın en zor dönemini yaşadım. Yani bir de ben orada gece spikeri olarak başlamıştım. Sonra hafta sonu ana haberi verdiler. Yazın ağırlıklı olarak. Yani böyle kariyerimin kendimce zirvesinde olduğum bir dönemde istifa etmek zorunda kaldım. En son artık ‘olmayacak herhalde bu ülkede’ deyip ülkeyi terk ettim. Kıta değiştirdim o adam yüzünden.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, şüphelilerden G.A., B.Ö., E.K. ve D.Y. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.