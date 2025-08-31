Melikgazi'de geleceğe yatırım yeni okullar ile devam ediyor

Eğitim yatırımlarının, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için birçok eğitim yatırımı gerçekleştiriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, onların eğitimlerine, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü kaliteli bir eğitim olmadan hiçbir alanda kalıcı başarı elde edilemez. Bu kapsamda okul yatırımlarımız bizim en çok önem verdiğimiz projelerin başında geliyor. Eğitime yapılan her yatırım, aslında geleceğe yapılan bir yatırımdır. Yıldırım Beyazıt Mahallemize bir hayırseverimiz ile yeni bir okulun daha yapımına başlayacağız. Projesi ve yeri hazır. Proje kapsamında 8 sınıflı okul binasında beden eğitimi salonu, görsel sanatlar ve fen laboratuvarı da yer alacak. Yeni okulumuz hayata geçip tamamlandığında bölgedeki yoğunluğu da azaltarak hem velilerimizi hem öğrencilerimizi mutlu edecek. Şimdiden ilçemize ve Kayseri’mize hayırlı olmasını dilerim" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır