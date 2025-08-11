HABER

Mersin 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak.

Çiğdem Sevinç

Mersin'de 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bunaltıcı olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 26°C civarına düşmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 12 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 36°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 37°C, 14 Ağustos Perşembe günü ise 38°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmak cilt sağlığı açısından risklidir. Öğle saatlerinde gölgede kalmak veya iç mekanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak da gereklidir. Ayrıca, aşırı sıcakların elektrik altyapısı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Elektrikli cihazların aşırı yüklenmesini önlemek için gereksiz cihazları kapalı tutmak faydalı olacaktır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde, kişisel sağlığı korumak ve olası olumsuzlukları en aza indirmek için gerekli önlemleri almak önem taşımaktadır.

hava durumu Mersin
