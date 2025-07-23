HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin'de kaplumbağaların yumurta bıraktığı kumsalda yavru çıkışları başladı

Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu.

Mersin'de kaplumbağaların yumurta bıraktığı kumsalda yavru çıkışları başladı

Anaç kaplumbağaların, mayıs ayından itibaren Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsala yaptığı yuvalarda kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, yumurtalarından çıkmaya başladı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, merkez görevlileri ile gönüllü öğrencilerin gözetimindeki yavrular, kumsaldaki yolculuklarının ardından denize ulaştı.

DAVULTEPE'DE 250'YE YAKIN YUVA VAR

Merkezin Müdür Yardımcısı Dr. Mahmut Ergene, gazetecilere, yavruların suya girmek için zorlu mücadele verdiğini söyledi.

Sezonun ilk yavru çıkışına şahitlik etmekten heyecan duyduklarını dile getiren Ergene, "Çok sayıda yavruyu denize gönderdik. Bu sezon Mersin kumsalları deniz kaplumbağaları açısından yüz güldürüyor. Yuva sayıları çok iyi. Anaç çıkışları ise ağustos ayının sonlarına kadar devam edecek." dedi.

Ergene, Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda 250'ye yakın yuva olduğunu belirterek, "Bu yıl yuva sayısında rekor kırabiliriz. Bu kumsal için şimdiye kadarki en yüksek yuva sayısı 274'tü. 2025'te bu sayının geçilmesini bekliyoruz. Bu yıl yuva sayıları ve yavru çıkışları oldukça güzel. Herhangi bir problem yok." diye konuştu.

"KUMSALI KENDİ BAŞLARINA GEÇMELERİ GEREKİYOR"

Üreme alanlarının deniz kaplumbağası popülasyonuna önemli katkı sunduğunu ifade eden Ergene, kumsalların temiz bırakılması gerektiğini vurguladı.

Ergene, kumsaldaki atıkların yavrulara zarar verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Plastik ve katı atıklar, yuvalar için büyük problem teşkil ediyor. Anaç kaplumbağalar yuvalarını kapatırken bu atıklar kuma batarak yavruların yüzeye çıkmasına engel olabiliyor. Vatandaşların yavru kaplumbağalara dokunmaması gerekiyor. Yardımcı olmak isterken farkında olmadan onların yok olmasına neden olabilirler. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra, kumsalı kendi başlarına geçmeleri gerekiyor çünkü yumurtayla aralarındaki besin ve kan bağının kokusunu kumsala sürterek bırakmaları gerekiyor. Eğer bu kokuyla doğrudan denize girerlerse balıklar tarafından kolaylıkla fark edilip yem olabilirler." (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul adeta kavruldu! Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji'den açıklamaİstanbul adeta kavruldu! Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji'den açıklama
Esenyurt'ta yasa dışı bahis operasyonu! 3 şüpheli yakalandıEsenyurt'ta yasa dışı bahis operasyonu! 3 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Mersin Kaplumbağa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.