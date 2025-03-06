HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mersin'de operasyon: 78 aranan şahıs yakalandı

Mersin'de operasyon: 78 aranan şahıs yakalandı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
06.03.2025 09:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin polisinin yaralamadan hırsızlığa kadar bir çok suçtan aranması ve hapis cezası olanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 78 şahıs yakalandı.

Mersin'de operasyon: 78 aranan şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yakalama kararı bulunan şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı hassas, titiz çalışmalar sonrasında yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit,6136 Sayılı Kanuna Muhalefet gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların adresleri ve bulunduğu bölgeler belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere baskın yapıldı, bazı bölgelerde de uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 78 şahıs yakalandı. Emniyete götürülen 78 şahısla ilgili adli işlemin sürdüğü bildirildi.

(İHA)

Mersin'de operasyon: 78 aranan şahıs yakalandıMersin'de operasyon: 78 aranan şahıs yakalandı
Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandıKırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
polis Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşte kritik 7 madde

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşte kritik 7 madde

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Trump tek şartını açıkladı! 'Daha sonra değil şimdi! Yoksa kıyamet kopacak'

Trump tek şartını açıkladı! 'Daha sonra değil şimdi! Yoksa kıyamet kopacak'

Yanlışlıkla kendi şehirlerini bombaladılar

Yanlışlıkla kendi şehirlerini bombaladılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.