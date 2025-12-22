HABER

Mersin'de tüfekli dehşet! 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurdu

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşanan korkunç olayda, ortaokul öğrencisi M.K., (12) okul bahçesinde, okul müdürü Ender Kara'yı (39) tüfekle vurdu. Müdür Kara ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 12 yaşındaki öğrenci ise ifadesi için karakola götürüldü.

Korkunç olayın adresi Mersin'in Anamur ilçesi oldu. İlçedeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı.

TÜFEKLE GELDİ, OKUL BAHÇESİNDE MÜDÜRÜ VURDU

Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MÜDÜR AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

