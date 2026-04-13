Mersin Hava Durumu! 13 Nisan Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Bugün 13 Nisan 2026 Pazartesi. Mersin'de hava güneşli ve sıcaklık 17 derece civarında. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 17 ile 18 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10 ile 11 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 55 civarındadır. Rüzgar hızı 3 ile 4 km/saat seviyelerindedir. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri yapmak için ideal bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava genel olarak güneşli ve ılıman kalacak. 14 Nisan Salı günü sıcaklık 19 ile 20 derece arasında olacaktır. Hava yine güneşli olacak. 15 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 23 ile 24 dereceye yükselecek. Parlak bir gökyüzü altında keyifli bir gün bizleri bekliyor. 16 Nisan Perşembe günü sıcaklık 25 ile 26 dereceye ulaşacak. Kısmen güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin kalabilir. Kat kat giyinmek ve hafif bir ceket bulundurmak iyi bir fikir. Güneşli günlerde cildi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Rüzgar hızları düşük kalacağından açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Sonuç olarak, 13 Nisan Pazartesi günü Mersin'de güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Bu güzel havası en iyi biçimde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için fırsatlar var.