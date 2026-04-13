HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 13 Nisan Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 13 Nisan 2026 Pazartesi günü hava güneşli ve 17 derece sıcaklık ile ılıman. Gün içinde sıcaklık 18 dereceye kadar çıkacakken, gece 10 ile 11 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 55 civarında, bu durum açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde de güneşli ve ılıman hava koşullarının sürmesi bekleniyor, bu yüzden dışarıda vakit geçirmek için harika fırsatlar var.

Seray Yalçın

Bugün 13 Nisan 2026 Pazartesi. Mersin'de hava güneşli ve sıcaklık 17 derece civarında. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 17 ile 18 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10 ile 11 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 55 civarındadır. Rüzgar hızı 3 ile 4 km/saat seviyelerindedir. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri yapmak için ideal bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava genel olarak güneşli ve ılıman kalacak. 14 Nisan Salı günü sıcaklık 19 ile 20 derece arasında olacaktır. Hava yine güneşli olacak. 15 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 23 ile 24 dereceye yükselecek. Parlak bir gökyüzü altında keyifli bir gün bizleri bekliyor. 16 Nisan Perşembe günü sıcaklık 25 ile 26 dereceye ulaşacak. Kısmen güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin kalabilir. Kat kat giyinmek ve hafif bir ceket bulundurmak iyi bir fikir. Güneşli günlerde cildi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Rüzgar hızları düşük kalacağından açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Sonuç olarak, 13 Nisan Pazartesi günü Mersin'de güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Bu güzel havası en iyi biçimde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için fırsatlar var.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.