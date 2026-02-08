HABER

Mesut Özarslan ile birlikte 7 isim daha istifa etti! CHP çoğunluğunu kaybetti

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın bugün CHP'den istifası gündem oldu. Özarslan'ın istifa ederken kullandığı sözler konuşulurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özarslan'ın dışında CHP'li Keçiören Belediye Meclis üyesi 7 isim de partilerinden istifa etti. Böylece CHP, Keçiören Belediye Meclisi’ndeki çoğunluğunu kaybetti

Recep Demircan

Siyasette hareketli günler yaşanıyor. AK Parti'ye geçeceği konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan bugün CHP'den istifa etti. Özarslan istifa ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili zehir zemberek sözler kullandı.

YAVAŞ'TAN TEPKİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş da Özarslan'ın istifa kararına tepki göstererek "Bu karar asla kabul edilemez" dedi.

7 İSİM DAHA İSTİFA ETTİ

TGRT canlı yayında kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP'den istifasının ardından Keçiören Belediye Meclis üyesi 7 ismin daha istifa ettiğini açıkladı.

Böylece CHP, Keçiören Belediye Meclisi’ndeki çoğunluğunu kaybetti.

