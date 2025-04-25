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Meteoroloji 'sarı' kodla uyarmıştı! Çorum'da sağanak yağışla birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Çorum’un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Meteoroloji 'sarı' kodla uyarmıştı! Çorum'da sağanak yağışla birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Begüm Özkaynak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı’ kodla uyardığı Çorum’da gün içerisinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Merkez ilçeye bağlı Elicek köyünde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Çorum dolu yağışı
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