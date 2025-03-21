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Mevsim geçişlerinde portakal suyuna talep arttı

21.03.2025 12:04
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Eskişehir’de mevsim geçişleri ile birlikte vücut direncini arttırmak isteyen vatandaşlar portakal suyunu tercih ediyor.

Mevsim geçişlerinde portakal suyuna talep arttı

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının yükselmesi ile insanlar sokaklara adeta akın etti. Mevsim geçişlerinin yaşandığı son günlerde vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli yollar deniyor. Onlardan en etkili ve lezzetli olanı ise taze sıkım portakal suyu. Havaların ısınması ile birlikle sokağa çıkan vatandaşlar fiyatları 25 ile 50 arasında değişen portakal suyunu tercih ettikleri görüldü. Özellikle ebeveynlerin çocuklarına portakal suyu aldığı gözlendi. Öte yandan nar ve portakal suyunun karışımından oluşan kokteylin damaklarda güzel bir tat bıraktığı belirtildi.

"FİYATLARI 30 İLA 50 LİRA ARASINDA OLACAK"

Portakal suyu satan esnaf Yusuf Satır, hava değişimleri ile birlikte özellikle hafta sonları satışların arttığından bahsetti. Meşhur sifon limonatanın önümüzdeki günlerde satılmaya başlayacağından bahseden Satır, " Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Tutulan oruçlardan dolayı işler zayıf. Ramazan bittikten sonra yükselir. Cumartesi, Pazar vatandaşlar dışarı daha çok çıktığı için işlerimiz iyi. Küçük boy portakal suyunu 25, orta boy 35, büyük boy ise 50 liradan satıyorum. Sifon limonataya da talep yüksek fakat satışına henüz başlamadık. Önümüzdeki hafta başlayacağız. Normalde sifon limonatanın iki farklı boy var. Fiyatları 30 ile 50 lira arasında olacak." dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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