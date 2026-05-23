MHP lideri Devlet Bahçeli: 'Devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değildir'

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Siyaset çıkar yarışı değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir." dedi.

Cansu Çamcı

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"Milliyetçi Hareketçi Partisi, Siyaset ve Liderlik okulunun ortaya koyduğu faliyetler açısından adından söz ettiren bir okuldur.

Günümüzün iletişim süreçlerini sağduyulu bir şekilde kavramaktadır. Gençlerimiz önce bilgi sonra değer ve tarihi bilinci yaşamaya içinde bulunduğu topluma değer katıyor.

Akılsız bir bilgi neredeyse bilgisizlik olarak düşünülür. Bir millet kültürünü milli sınırlar içinde serpilmesi, ekilip biçilmiş ürünlerini o sınırlar açısından tüketilmesini işaret eder. Kültür bir üründür ve bir takım aşamaların neticesinde meydana gelir.

Türk düşünce mirasında bilgi ancak erdem ve ahlakla birleştiğinde gerçek değerini bulur.

"DEVLETLE KAVGAYA TUTUŞANLARIN YAPTIĞI SİYASET DEĞİLDİR"

Siyaset çıkar yarışı değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Tarihin doğru yerinde duruyoruz.

"İNANCIMIZ TAMDIR, GÖZÜMÜZ KESKİNDİR"

Bazı platformalar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu söylenmektedir. Bu iddia boşa çıkacaktır. Yaşadığımız coğrafya tarihinin sırtımıza yüklediği sorumluluklarla olanlara çözümsüzlükle bakmıyoruz. Akıl varsa bilgi varsa çözüm bulunacak diyenlerdeniz.

Bu coğrafyada gerçekleşen her olay dünyayı etkileyecektir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya büyük imparator coğrafyasıdır. İnanıcımız tamdır, gözümüz keskindir amacımız hak yoludur.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TARİHİ BİR SORUMLULUKTUR"

  1. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler 20. yüzyılı şekillendirdiği gibi içinde bulunduğumuz yüzyılın temelini oluşturmaktadır.

Terörsüz Türkiye emperyalist oyunu bozmakta. Terörsüz Türkiye, tarihi bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye bölgesel çatışmalar, zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu düşünce ile kararlar almalı milletimizin huzurunu rehber almalıyız.

Din devlet millet için kılıç çekeriz.

