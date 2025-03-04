Miniklerin Ramazan heyecanı: “Diş kirası” geleneğini de öğrendiler…

11 ayın sultanı olan bu mübarek ayın sevincini minik yüreklerle paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar hem eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi hem de Ramazan'ın anlam ve önemini daha yakından öğrendi.

Farklı etkinliklerle renklenen bu özel program, küçüklerin yüzlerinde büyük bir gülümseme bıraktı.

SORU-CEVAP VE DRAMA ETKİNLİKLERİYLE RAMAZAN AYI ANLATILDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, miniklere Ramazan bilinci kazandırmak amacıyla Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) özel bir etkinlik düzenledi. Programda Ozanlar Anaokulu ve Kurtuluş Anaokulu’ndan 47 miniğe oruç, sahur, imsak ve teravih gibi Ramazan’a dair temel kavramlar anlatıldı.

Oruç ibadetinin faziletleri, çocukların anlayabileceği bir dille, soru-cevap ve drama etkinlikleriyle aktarıldı.

SAHUR DRAMASINI ÇOCUKLAR SEVDİ

Çocukların en çok keyif aldığı etkinliklerden biri de Sahur Draması oldu. Ramazan davulcusu sahneye çıkarken, geleneksel maniler eşliğinde sahur vaktinde yaşananlar canlandırıldı. Çocuklar, sahurun ne olduğunu ve sahur vaktinin neden önemli olduğunu öğrendi.

“DİŞ KİRASI” GELENEĞİ

Ayrıca Osmanlı’dan günümüze gelen güzel bir Ramazan geleneği olan "Diş Kirası" geleneği de anlatıldı ve çocuklara Osmanlı macunu ile şerbeti ikram edildi.

(İHA)