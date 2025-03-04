HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Miniklerin Ramazan heyecanı: “Diş kirası” geleneğini de öğrendiler…

Miniklerin Ramazan heyecanı: “Diş kirası” geleneğini de öğrendiler…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
04.03.2025 16:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini miniklerle buluşturdu. "Minik Yüreklerde Ramazan Sevinci" programı, OSM’de düzenlenen özel bir etkinlikte çocuklara Ramazan'ın coşkusunu ve huzurunu yaşattı.

Miniklerin Ramazan heyecanı: “Diş kirası” geleneğini de öğrendiler…

11 ayın sultanı olan bu mübarek ayın sevincini minik yüreklerle paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar hem eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi hem de Ramazan'ın anlam ve önemini daha yakından öğrendi.

AW404899_03

Farklı etkinliklerle renklenen bu özel program, küçüklerin yüzlerinde büyük bir gülümseme bıraktı.

AW404899_01

SORU-CEVAP VE DRAMA ETKİNLİKLERİYLE RAMAZAN AYI ANLATILDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, miniklere Ramazan bilinci kazandırmak amacıyla Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) özel bir etkinlik düzenledi. Programda Ozanlar Anaokulu ve Kurtuluş Anaokulu’ndan 47 miniğe oruç, sahur, imsak ve teravih gibi Ramazan’a dair temel kavramlar anlatıldı.

AW404899_02

Oruç ibadetinin faziletleri, çocukların anlayabileceği bir dille, soru-cevap ve drama etkinlikleriyle aktarıldı.

AW404899_04

SAHUR DRAMASINI ÇOCUKLAR SEVDİ

Çocukların en çok keyif aldığı etkinliklerden biri de Sahur Draması oldu. Ramazan davulcusu sahneye çıkarken, geleneksel maniler eşliğinde sahur vaktinde yaşananlar canlandırıldı. Çocuklar, sahurun ne olduğunu ve sahur vaktinin neden önemli olduğunu öğrendi.

AW404899_05

“DİŞ KİRASI” GELENEĞİ

Ayrıca Osmanlı’dan günümüze gelen güzel bir Ramazan geleneği olan "Diş Kirası" geleneği de anlatıldı ve çocuklara Osmanlı macunu ile şerbeti ikram edildi.

AW404899_06

(İHA)

Binlerce kuş akın etti...Binlerce kuş akın etti...
İlk duruşma yapıldı! Gizlilik kararı verildiİlk duruşma yapıldı! Gizlilik kararı verildi
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Ramazan ramazan ayı çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Rozetimiz işportaya düşürülemez" çıkışı gelmişti... CHP'ye katıldı

"Rozetimiz işportaya düşürülemez" çıkışı gelmişti... CHP'ye katıldı

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Derbi sonrası her şey değişti! Şampiyonu böyle duyurdu... '1 puan farkla'

Derbi sonrası her şey değişti! Şampiyonu böyle duyurdu... '1 puan farkla'

Gönlünü genç futbolcuya kaptırdı! Yaş farkı yine dikkat çekti

Gönlünü genç futbolcuya kaptırdı! Yaş farkı yine dikkat çekti

İzmir'de akılalmaz olay! Eşini, kızının nişanlısına öldürttü, sebebi pes dedirtti

İzmir'de akılalmaz olay! Eşini, kızının nişanlısına öldürttü, sebebi pes dedirtti

Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.