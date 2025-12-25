HABER

Motosiklet kazasında astsubay ağır yaralandı

Karabük’te, devrilen motosiklet sürücüsü Astsubay B.K. (24) ağır yaralandı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından B.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana geldi. Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda Astsubay olan B.K. yönetimindeki 06 FKM 068 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehirdeki özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından B.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Astsubay Karabük motosiklet kazası
