Motosikletteki 2 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Kaza, Yenimahalle İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile S.B. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması ve motosiklettekilerin savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır