MSB'de görevli yüksek mühendis kayınpederi tarafından katledildi! 5 yaşındaki kızının gözleri önünde...

Ankara'da MSB'de görevli yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan (46), boşanma aşamasındaki eşinin babası Kudret Arslan (63) tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olay sırasında eşinin de bulunduğu öğrenildi.

Korkunç cinayet, öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'nde 2075'inci Cadde'deki müstakil evde meydana geldi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi ile bir araya geldi.

YARALI HALDE KAÇTI, TEKRAR BIÇAKLANDI

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Kayınpeder Kudret Arslan, gelini Başak'ı oğlu ve torununun gözü önünde defalarca bıçakladı. Yaralı halde kapıyı açıp yardım isteyen Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boğazından tekrar bıçaklandı.

İTİRAF ETTİ

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kudret Arslan ve oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin 5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı. Olayı haber alıp gelen Başak Gürkan Arslan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Kudret Arslan, ilk ifadesinde geliniyle oğlunu aldattığı için konuşmak için bir araya geldiklerini, bu sırada kendisine hakim olamayıp cinayeti işlediğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

