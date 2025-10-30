HABER

MSB: "Havadan İhbar Kontrol uçağı, 27 Ekim tarihinde NATO hava sahasında Romanya üzerinde görev uçuşu icra etti"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerine ait E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının, Romanya hava sahasında görev uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

MSB, resmi sosyal medya hesabından Türk Hava Kuvvetlerine ait E-7T HİK uçağının, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında görev uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Aynı zamanda MSB tarafından, 27-31 Ekim tarihleri arasında yerde bekler görevi icra edecek E-7T HİK uçağının Litvanya meydanına intikal ettiği belirtildi.

BAKANLIKTAN NATO UÇUŞUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan Havadan İhbar Kontrol uçağı, 27 Ekim tarihinde NATO hava sahasında Romanya üzerinde NATO Güvence Tedbirleri kapsamında görev uçuşu icra etti. Görev sonrası 27-31 Ekim tarihleri arasında yerde bekler görevi icra edecek E-7T Havadan İhbar Kontrol uçağımız, Siauliai Litvanya meydanına intikal etti" dedi.

(İHA)

30 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
