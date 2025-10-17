Muğla 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli olacak. Ilıman sıcaklıklar yaşanacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C civarında olacak. Hava açık kalacak. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 7 km olacak. Nem oranı ise %54 civarında seyredecek. Akşam saatleri geldiğinde sıcaklıklar 22°C'ye düşecek. Hava açık kalmayı sürdürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 21°C civarında olacak. Hava yine açık kalacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Bu kez hızı saatte yaklaşık 12 km olacak. Nem oranı %60 civarında kalacak.

18 Ekim Cumartesi günü Muğla'da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 23°C arasında değişecek. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 10 km olacak. Nem oranı %61 civarında olacak. 19 Ekim Pazar günü hava kapalı ve bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 18°C ile 22°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 18 km olacak. Nem oranı yine %61 civarında kalacak.

20 Ekim Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 22°C arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 14 km bekleniyor. Nem oranı %62 civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. 19 Ekim Pazar günü bulutlu hava sebebiyle dikkatli olunması gerekir. Açık hava etkinlikleri planlayanların buna göre hazırlıklı olmaları önemli. Rüzgar hızları zaman zaman artabilir. Bu nedenle açık alanlarda dikkatli davranmak faydalı olacaktır. Nem oranları %60 civarında kalacak. Bu şartlar rahatsız edici olmayacaktır. Yine de sabah ve akşam saatlerinde serinlik yaşanabilir. Bu duruma uygun giyinmek akıllıca olacaktır.