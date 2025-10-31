HABER

Muğla 31 Ekim Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Fethiye ve Marmaris'te kapalı hava hakimken, Milas'ta parçalı bulutluluk bekleniyor. 1 Kasım Cumartesi günü ise Köyceğiz ve Bodrum'da açık ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık değerleri, sabah ve akşam saatlerinde düşebilir. Rüzgarın düşük kalması plan yaparken dikkate alınmalıdır. Uygun kıyafet seçimi ise konfor için önemlidir.

Muğla'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları bölgelere göre farklılık göstermektedir. Fethiye’de hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 20,3°C, en yüksek sıcaklık 23,9°C tahmin edilmektedir. Marmaris’te de kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 20,1°C, en yüksek sıcaklık 22,7°C olarak öngörülmektedir. Milas’ta hava parçalı bulutlu. En düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık ise 22,3°C olarak bekleniyor.

1 Kasım Cumartesi günü Köyceğiz’de hava açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 15,6°C, en yüksek sıcaklık 25,7°C tahmin edilmektedir. Bodrum’da da hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 13,5°C, en yüksek sıcaklık 21,9°C öngörülmektedir.

Hava koşullarının değişkenlik göstermesi önemli bir noktadır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gereklidir. Gün içinde hava genellikle ılıman kalacak. Ancak sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak nem oranları da değişebilir. Nemli havalarda rahatsızlık yaşamamak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Rüzgar hızlarının genellikle düşük seviyelerde kalacağı öngörülmektedir. Ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda tedbirli davranılması önerilir. Kıyı bölgelerinde bulunanlar, deniz koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Planlarını ona göre yapmaları faydalı olacaktır.

Muğla’da 31 Ekim ve sonraki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Fakat sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Günün farklı saatlerine uygun kıyafetler seçmek, hava koşullarına göre planlar yapmak önemlidir. Böylelikle konforlu bir gün geçirebilirsiniz.

