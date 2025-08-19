HABER

Muğla'da gece yarısı dehşet: Camdan eve girip uyuyan kadını taciz etti! Artık geceleri uyuyamıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 27 yaşındaki bir kadın gece yarısı çatı katındaki evinde uyurken saldırıya uğradı. Darp raporu alan kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin başta taciz olmak üzere çeşitli suçlardan sabıkası bulunan C.Ö. isimli erkek şahıs olduğunu belirledi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olayın mağduru olan 27 yaşındaki L.Ö. artık geceleri uyuyamadığını belirtti.

İlginç olay geçen hafta pazartesi gecesi sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Menteşe ilçesi Kurbanlar Sokak'ta yaşayan L.Ö., çatı katındaki evinde uyurken sabaha karşı pencereden içeri C.Ö. adlı bir şahıs girdi.

PENCEREDEN GİRDİ

L.Ö., ağzını kapatan bir el hissederek uyandığında, bağırmasına rağmen saldırıya uğradığını ve kendisinin de karşılık verdiğini belirtti. Şüpheli daha sonra pencereden kaçarak evden çıktı.

Olay sonrası ifadesi alınan C.Ö., karşı apartmanda takıntılı olduğu bir kızı izlemek için çatıya çıktığını ve fark edilince panikle L.Ö.'nün çatı katındaki penceresinden içeri girdiğini iddia etti.

MOBEDE KAYITLARINDA GÖRÜLDÜ

Mobese kayıtlarında ise C.Ö.'nün 03:40 sularında çatı katının terasına çıkarak, yaklaşık 20 dakika oturduğu, daha sonra tekrar sokağa inip çevreyi kolaçan ettiği ve sigara içtikten sonra tekrar terasa çıktığı görüldü.

Yine mobese kayıtlarına göre saldırganın 04:37 sularında elinde ayakkabılarla koşarak kaçtığı görüldü. L.Ö., "Şahsın evime hırsızlık amacıyla girdiğini düşünmüyorum. Çünkü telefonum ve tabletim görünür yerdeydi. Ben uyuyordum. Hırsızlık amacı ile girseydi eşyalarımı çalarak kaçardı. Şahsın ifadesinde dediği gibi ani korku ile evime girmiş olsaydı da ayakkabılarını çıkarmayı akıl edeceğini düşünmüyorum." dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

C.Ö.'nün başta taciz olmak üzere birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Olay sonrası karakola götürülen şüpheli C.Ö., ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kadın L.Ö., darp raporu alırken, uzaklaştırma kararı da çıkarttı.

"BU TRAVMAYI ATLATMAM ÇOK ZOR"

Yaşadığı korkuyu dile getiren L.Ö., "Artık yalnız evde duramıyorum, adresimi biliyor, ev sahibim çatıya kapı yaptırdı, pencerelere de korkuluk yaptıracak ama bu travmayı atlatmam çok zor." ifadelerini kullandı.

(İHA)

