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Muğla'da korku dolu anlar! 100 metrelik yükseklikten denize çakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan single (tekli) atlayış yaptıktan kısa süre sonra denize düşen amatör uçuş belgeli yamaç paraşütü pilotu Esra S., yaralandı.

Muğla'da korku dolu anlar! 100 metrelik yükseklikten denize çakıldı
Begüm Özkaynak

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan bugün saat 14.00 sıralarında amatör uçuş belgesi olan yamaç paraşütü pilotu Esra S., yaklaşık 1700 metre yükseklikteki uçuş pistinden single atlayış gerçekleştirdi.

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Esra S. havalandıktan kısa süre sonra iddiaya göre paraşüt kapanması nedeniyle yaklaşık 100 metre yükseklikten denize düştü. Esra S.'yi fark eden kıyıdaki kurtarma teknesi, harekete geçti. Paraşütün iplerine dolanan Esra S., teknedekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı.

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SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AKTARILDI

Olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belcekız Plajı'nda kıyıya çıkartılan Esra S.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından sürat teknesinde yapıldı. Ardından sedyeyle ambulansa taşınan Esra S., Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Esra S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye Ölüdeniz deniz paraşüt
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