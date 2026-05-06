Muş’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 organizatör tutuklandı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Muş’ta Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analiz çalışmaları kapsamında şüpheli araçlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Van’dan Muş’a doğru birlikte seyir halinde oldukları belirlenen iki araç takibe alındı. İl merkezinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından saat 04.20 sıralarında araçlardan biri uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde 1 Türk vatandaşı ile 8 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diğer araç ise hastane kavşağında durdurulurken, araç içerisinde 1 Türk vatandaşı bulunduğu belirlendi. Her iki araçta bulunan şahıslar, işlemlerinin yapılması üzere Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yakalanan 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında adli ve idari işlemlerin ardından sınır dışı işlemlerinin başlatılacağı bildirildi. Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı tespit edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

