'Müzmin bekar' olarak gündeme gelmişti: Maskot zürafa öldü

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nın maskotu olan ve uzun yıllar eş bulunamadığı için müzmin bekar olarak gündeme gelen zürafa ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar boyunca Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda yalnız yaşadığı için kamuoyunda ve halk arasında "müzmin bekar "olarak tanımlanan zürafa, dünyanın farklı ülkelerinde yapılan arayışların ardından 10 yıl önce Kayseri’den getirilen zürafa sayesinde yalnızlıktan kurtulmuştu.

Hayvanat bahçesine getirildiğinde bir yaşında olan, uzun yıllar kendisine eş bulunamadığı için yalnız yaşayan ve "müzmin bekar" olarak anılmaya başlanılan erkek zürafa ile Kayseri’deki Hayvanat Bahçesi’nde yaklaşık 9 yıl önce dünyaya gelen ve bakıcıları tarafından dişi zürafa ile yalnızlıktan kurtulan zürafa, ölmesiyle eşini yalnız bıraktı.

23 yıl önce henüz 7 yaşındayken Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na getirilen zürafa oldukça ileri bir yaşa ulaşmış ve son dönemlerinde ise geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle yapılan tüm tedavi ve müdahalelere rağmen ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybetti.

Zürafanın hayatını kaybetmesi başta Gaziantep halkı olmak üzere tüm hayvan severleri derinden üzdü. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na geldiği ilk günden beri ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılan zürafa özellikle çocuk ziyaretçilerden yoğun ilgisi görüyordu.

Zürafanın hayatını kaybetmesiyle ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2001 yılında Atatürk Orman Çiftliği’nden Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na getirilen, uzun yıllar parkın ve kentin sevilen hayvanları arasında yer alan zürafanın ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 32 yaşında öldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nın simgelerinden biri olan zürafamızı kaybettik. 2001 yılında Atatürk Orman Çiftliği’nden parkımıza getirilen ve uzun yıllar kentimizin en sevilen canlılarından biri olan zürafa, ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybetmiştir. Doğal yaşamında ortalama 17-18 yıl yaşayan zürafaların ömrü dikkate alındığında, zürafa oldukça ileri bir yaşa ulaşmış, son dönemlerinde ise veteriner hekimlerimizin özel bakım ve tedavi süreçleri titizlikle sürdürülmüştür. Hareket kabiliyeti yaşlılığa bağlı olarak azalmış olsa da, ekibimiz tüm destek uygulamalarını büyük bir özenle yürütmüştür. Zürafanın yıllar boyunca sağlıklı şekilde yaşamını sürdürebilmesi, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nın uzman veteriner kadrosunun bilimsel yaklaşımı, düzenli kontrolleri ve özverili bakımları sayesinde mümkün olmuştur. Kentimizin hafızasında özel bir yeri olan zürafanın kaybı, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ailesini derinden üzmüştür" denildi.

Zürafanın ölmesi en çok ise bakıcısı Ali Görgel’i üzdü. Bakıcı Ali Görgel ile Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nın maskotu olan zürafa arasında oluşan bağ, görenlerin ilgisini çekiyordu. Görgel ile zürafa arasındaki dostluk bağını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyordu.

Zürafaya 20 yıldır bakıcılık yapan Görgel’in zürafaya kuru incir vermesiyle başlayan yakınlaşma, zamanla sevgi ve dostluğa dönüşmüştü.

Her gün zürafaların tüm bakımlarını yapan ve yiyeceklerini hazırlayan Görgel, "çocuklarım" dediği zürafalara gözü gibi bakıyordu.

Zürafalara bakıcılık yaptığı için çok mutlu olduğunu belirten Görgel, zürafaların çok sadık dost olduğunu ifade etmişti.

