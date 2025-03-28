Myanmar'daki deprem faciasının boyutu katlanıyor! OHAL ilan edildi: "Binlerce ölü olabilir"

Bugün öğlen saatlerinde Güneydoğu Asya'da birçok ülkeden hissedilen büyük bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre, Myanmar'ın başkenti Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedilen iki deprem bildirildi.

"ARTÇILAR GELEBİLİR, DİKKATLİ OLUN"

Myanmar yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "İlk depremden yaklaşık 12 dakika sonra, Sagaing'in yaklaşık 18 kilometre güneyinde 6.4 büyüklüğünde nispeten güçlü bir deprem daha meydana geldi. Artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam edebilir, dikkatli olun” denildi.

KÖPRÜ, GÖKDELEN VE YOLLAR ÇÖKTÜ

Myanmar'ın başkenti Nepido'daki bir yolda deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğu görüldü.

Yerel kaynaklara göre Myanmar'ın Ava ve Sagaing bölgesini bağlayan Irrawaddy Nehri üzerindeki köprü çöktü.

Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), elektrik ve şebeke hatlarının kesilmesinden dolayı bazı bölgelere erişimde zorluklar yaşandığını duyurdu.

Sosyal medya yayılan görüntülerde inşaat halindeki bir gökdelenin ise büyük bir gürültüyle çöktüğü görüldü.

KORKUTAN UYARI: "BİNLERCE ÖLÜ OLABİLİR"

Mynamar'ın Bago bölgesindeki Taungnoo kasabasında bir caminin çöktüğü bildirildi.

Reuters'a konuşan kişilerden biri, "Sarsıntı başladığında dua ediyorduk. Üç kişi olay yerinde öldü" dedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin büyüklüğü göz önüne alındığında Myanmar'da binlerce kişinin ölmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

GÖLGE BAKAN: "DURUM ÇOK CİDDİ"

Myanmar gölge dışişleri bakanı, yaptığı açıklamada depremin merkezı̇ne yakın Mandalay'da daha fazla can kaybı olabileceğini söyledi.

“İletişim ciddi bir sorun, erişim sınırlı, internet kısıtlı” diyen bakan, “Durum çok ciddi, uluslararası insani ve teknik yardıma acil ihtiyaç var” diye ekledi.

Gölge bakan, Myanmar'da depremde şu ana kadar en az 12 kişinin öldüğünü doğruladıklarını belirtti.

İnsani yardım sağlamak için cunta karşıtı isyancıları konuşlandıracaklarını sözlerine ekledi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Myanmar İtfaiye Hizmetleri Departmanı'ndan bir yetkili Reuters'a şunları söyledi: "Arama çalışmalarına başladık ve Yangon çevresinde dolaşarak can kaybı ve hasar olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şu ana kadar elimizde henüz bir bilgi yok."

Myanmar'da iktidardaki ordu birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan açıklamada, "Devlet, durum hakkında hızlı bir şekilde soruşturma yapacak ve insani yardım sağlamanın yanı sıra kurtarma operasyonları yürütecek" denildi.

Kaynak: NTV