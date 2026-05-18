Nagehan Alçı sessizliğini bozdu! Rasim Ozan Kütahyalı'nın para iddiasına yanıt

Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı soruşturmada Nagehan Alçı detayı dikkat çekti. Alçı, para iddialarına yanıt verdi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporları, banka hareketleri, kripto varlık analizleri ve dijital materyal incelemelerinin yer aldığı soruşturmada Kütahyalı tutuklandı. Kütahyalı’nın emniyetteki ifadesinde eski eşi Nagehan Alçı ile ilgili sorulan para transferleri ise dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı kanallar üzerinden aklandığı öne sürüldü. Dosyada elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden yürütülen para trafiği mercek altına alındı.

Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesaplarındaki hareketlilik de dosyada yer aldı. Kütahyalı’nın emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, para hareketlerinin borç ve alacak ilişkilerinden kaynaklandığını savunduğu belirtildi.

DOSYADA 'NAGEHAN ALÇI' DETAYI

Kütahyalı’nın ifadesinde, eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplarına bazı para girişlerinin olduğu ve bu hareketlerin MASAK tarafından “şüpheli” olarak değerlendirildiği ileri sürüldü.

İddialara göre Kütahyalı’ya, eski eşine gönderdiği tutarlar da soruldu. Kütahyalı’nın bu soruya, “Eski eşim olan Nagehan Alçı’ya gönderdiğim tutarların büyük çoğunluğu para yardımlarıdır” yanıtını verdiği öne sürüldü.

Öte yandan Kütahyalı’nın boşandıktan sonra eski eşine gönderdiği para transferlerinin de MASAK incelemesine dahil edildiği belirtildi.

NAGEHAN ALÇI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gündeme gelen iddiaların ardından Nagehan Alçı, MedyaRadar’a konuştu. Alçı, kendisine gönderildiği iddia edilen paraya ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylerken “Bana gönderildiği iddia edilen parayla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

“BEN RASİM’DEN HİÇ PARA ALMADIM”

Nagehan Alçı, söz konusu paranın hiçbir zaman eline geçmediğini savundu. Paranın ortak hesaptan yine Kütahyalı’nın kendi borçları için kullanıldığını belirten Alçı, şu ifadeleri kullandı:

“Rasim’in bana gönderdiği iddia edilen para hiçbir zaman benim elime geçmedi, ortak hesaptan yine kendi borçlarını kapatmak için kullanıldı.”

Alçı ayrıca, “Ben Rasim’den hiç para almadım, çocuklar için çok alacağım var” dedi.

“NE HİSSEDECEĞİMİ BİLEMİYORUM”

Kütahyalı’nın tutuklanmasının ardından yaşanan sürece ilişkin de konuşan Alçı, “Yaşadıklarına dair ne hissedeceğimi bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Böylece Kütahyalı’nın ifadesinde yer aldığı ileri sürülen “yardım parası” açıklamasına karşı Alçı, paranın kendisine ulaşmadığını ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yanıt vermiş oldu.

