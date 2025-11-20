HABER

Nazilli’de silahlı yağma hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında silahlı yağma suçundan 15 yıl 5 ay cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik yürüttüğü çalışmalarda silahlı yağma suçundan 15 yıl 5 ay cezası bulunan A.O. (28) isimli şahsın Aydoğdu Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri A.O.'yu adreste kıskıvrak yakaladı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından Nazilli Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Aydın
