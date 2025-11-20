Nazilli’de silahlı yağma hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik yürüttüğü çalışmalarda silahlı yağma suçundan 15 yıl 5 ay cezası bulunan A.O. (28) isimli şahsın Aydoğdu Mahallesi’nde saklandığı bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri A.O.’yu adreste kıskıvrak yakaladı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından Nazilli Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır