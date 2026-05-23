Niğde'de gerçekleşene silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Niğde'de aralarında husumet bulunan şahıs tarafından silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan S.A. (25) ile G.D. (16) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.D. tarafından silahla vurulan S.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA VURULAN ŞAHIS AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan S.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, G.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Niğde silahlı saldırı kavga
