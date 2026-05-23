Niğde'de gerçekleşene silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan S.A. (25) ile G.D. (16) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.D. tarafından silahla vurulan S.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, G.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır