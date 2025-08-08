HABER

Niğde’de iş yerine silahlı saldırı: 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Niğde’de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 8 yaşındaki çocuğun ağır yaralanmasına neden olan 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Niğde'de kimliği belirsiz şüphelilerin bir oto galeriye düzenlediği silahlı saldırıda sokakta oynarken vurulan Ege Atlı (8), ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Efendibey Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, bir oto galeriye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kurşunlardan biri, sokakta oynayan Ege Atlı'nın vücuduna isabet etti.

KÜÇÜK EGE KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Ege kanlar içinde yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Mahalleli çocuğun yarasına tampon yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Ege'yi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Ege'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Niğde Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 4 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

NİĞDE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Niğde'de, Ege Atlı'nın (8) bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda sokakta oynarken vurulup, ağır yaralanmasın ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İşyerini kurşunlama ve kasten öldürmeye teşebbüs olayını gerçekleştiren toplam 4 şahıs, Niğde Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde yakalanmış ve adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

(DHA)

