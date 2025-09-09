Niğde’deki kazada ölü sayısı 3’e çıktı

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Pozantı Otoyolu’nun Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran 51 AR 130 plakalı çekiciye bağlı 51 ACU 176 plakalı yarı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yolun 2 şeridi ulaşıma kapanırken ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 3’e yükseldi.

(İHA)