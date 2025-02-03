Nikahta hayır denirse ne olur? Ne yapılır? Nikah masasında hayır demek

Nikah anında çiftlerin yaşadığı anlar, eğlenceli olduğu kadar duygusallık da barındırır. Gelin ve damat birbirlerine olan bağlılıklarını dile getirirken gözyaşları dökebilir veya sevinç çığlıkları atabilir. Nikah sırasında kişilerin “Evet” demesi evliliğin yasal olarak gerçekleştiğini kabul etmek anlamına gelir. Çiftlerin birbirine olan bağlılığını ve evlilik kararını resmi olarak onaylaması önemlidir. Nikah sırasında tarafların bu soruya “Evet” demesi nikahın geçerli ve hukuken kabul edilebilir olmasını sağlar. Bu noktada nikah masasında hayır demek ve sonuçları merak edilmektedir.

Nikahta hayır denirse ne olur?

Nikah anında "Hayır" denilmesi genellikle çok nadir görülen ama dikkat gerektiren bir durumdur. Resmi nikah törenlerinde çiftlerin hayatlarını birleştirme kararı resmi olarak kabul edilir. Nikah sırasında taraflardan biri bu soruya "Hayır" derse bu durumun çeşitli sonuçları olabilir:

Nikahın geçersiz olması

Eğer evlenen kişilerden biri “Hayır” derse bu durumda nikah işlemleri hukuken geçersiz sayılır. Resmi bir nikah, şahitlerin tanıklığıyla kabul edilir ve şahitlerden biri ya da gelin/damat “Hayır” dediğinde bu durum resmi nikahın gerçekleşmediği anlamına gelir.

Açıklama talebi

Nikah memuru, hayır denmesi durumunda bir açıklama talep eder. Hayır yanıtı veren kişinin neden böyle bir cevap verdiği sorgulanır. Eğer bu açıklama geçerli değilse nikah işlemleri iptal edilir.

Nikahın iptali ve yeniden başlatılması

Eğer biri “Hayır” der ve bu durum açıklığa kavuşturulamazsa nikah işlemleri iptal edilir. Gelin ve damadın yeniden nikah kıyması gerekecektir.

Hayır beyanının “şaka” olması

Nikah törenlerinde çiftlerin net ve kesin bir şekilde “Evet” demesi prosedür açısından zorunludur. Nikah memurları genellikle “Kabul ediyorum” gibi yanıtları kabul etmeyip bu ifadeleri geçerli saymaz. Dolayısıyla bu tür yanıtlar memurun yönlendirmesiyle düzeltilip “Evet” şeklinde alınır. Ancak, eğer bir kişi “Hayır” derse ve bu durumun şaka olduğunu ifade ederse durum farklılaşır. Geçmişte medyaya da yansıyan durumlarda nikah memurlarının şakayı kabul etmeyip, nikahı iptal ettikleri görülmüştür. Dolayısıyla nikah akdinin resmiyetine uygun şekilde davranılmalı ve durum riske atılmamalıdır.