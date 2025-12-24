Nilüfer’de iki kaçak yapı daha yıkıldı

Nilüfer Belediyesi’nin tarım alanlarını koruma, kaçak yapılaşma ile mücadelesi ve kent estetiğini koruma amaçlı çalışmaların kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda hem vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren, hem de saha ekiplerinin kontrolleriyle tespit edilen kaçak yapılar, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Son olarak Ürünlü Mahallesi’nde 600 metrekare, Alaaddinbey Mahallesi’nde ise 4 bin 200 metrekare alana sahip olan iki iş yeri için harekete geçildi. Yasal prosedürleri tamamlanan yapılar, Nilüfer Belediyesi’nin yıkım ekipleri tarafından yıkıldı. Alaaddinbey’deki yapının içerisinde malzeme bulunmasına rağmen yıkım işlemi planlandığı şekilde gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen operasyonlar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır