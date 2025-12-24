HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Nilüfer’de iki kaçak yapı daha yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğü kararlı mücadele kapsamında Ürünlü ve Alaaddinbey mahallelerinde toplam 4 bin 800 metrekarelik iki kaçak iş yerinin yıkımını gerçekleştirdi.

Nilüfer’de iki kaçak yapı daha yıkıldı

Nilüfer Belediyesi’nin tarım alanlarını koruma, kaçak yapılaşma ile mücadelesi ve kent estetiğini koruma amaçlı çalışmaların kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda hem vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren, hem de saha ekiplerinin kontrolleriyle tespit edilen kaçak yapılar, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Son olarak Ürünlü Mahallesi’nde 600 metrekare, Alaaddinbey Mahallesi’nde ise 4 bin 200 metrekare alana sahip olan iki iş yeri için harekete geçildi. Yasal prosedürleri tamamlanan yapılar, Nilüfer Belediyesi’nin yıkım ekipleri tarafından yıkıldı. Alaaddinbey’deki yapının içerisinde malzeme bulunmasına rağmen yıkım işlemi planlandığı şekilde gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen operasyonlar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Nilüfer’de iki kaçak yapı daha yıkıldı 1

Nilüfer’de iki kaçak yapı daha yıkıldı 2

Nilüfer’de iki kaçak yapı daha yıkıldı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merakla bekleniyor ancak beklenenden erken çıkabilir!Merakla bekleniyor ancak beklenenden erken çıkabilir!
Ankara'daki uçak kazası sonrası Bahçeli'den açıklamaAnkara'daki uçak kazası sonrası Bahçeli'den açıklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nilüfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.