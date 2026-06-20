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Nişanlısını ve babasını öldüren şahıs tutuklandı

Hatay’da depremzede ailenin yaşadığı konteyneri basarak nişanlısı ile babasını öldüren şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Nişanlısını ve babasını öldüren şahıs tutuklandı

Olay, Defne ilçesi Koçören Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yaşandı. Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi (30) ve Üstün Ç. isimli şahıs arasında anlaşmazlık yaşandı.

Nişanlısını ve babasını öldüren şahıs tutuklandı 1

NİŞANLISINI VE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Yaşanan anlaşmazlık sonrası Lamiya Azazi, nişanlısından ayrılma kararı aldı. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde şahıs, depremzede ailenin yaşadığı konteyneri bastı. Üstün Ç., yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamiya Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi’yi vurdu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirledi.

KULLANDIĞI TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Baba ve kızının cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayın faalini yakalamak için başlattıkları çalışmalarla olayın faili olan damat kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay
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