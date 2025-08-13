Ordu 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 15°C civarında kalacak. Perşembe günü yer yer bulutlu ve ardından güneşli bir havanın olması bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C'ye kadar çıkabilir. Cuma günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 27°C civarında kalacak. Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 27°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da genel olarak ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günleri yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Ayrıca, gerektiğinde hazırlıklı olmak faydalıdır.

Ordu'da hava koşulları genellikle ılımandır. Nem oranı yüksek olan günlerde su tüketimine özen göstermek gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih etmek faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.