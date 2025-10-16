Ordu 16 Ekim Perşembe hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 2-3 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:41, gün batımı ise 17:47 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 17 Ekim Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 8°C ile 17°C arasında seyredecek. 18 Ekim Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 22°C arasında değişecek. 19 Ekim Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 17°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. 16 Ekim Perşembe günü yağmurlu ve serin hava için uygun giyinmek önemlidir. Islanmamak ve üşümemek amacıyla şemsiye veya su geçirmez mont kullanmak konfor sağlayacaktır. Yüksek nem oranını da dikkate alarak kıyafet seçimi yapmak, sağlığınız açısından önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacaktır. Fakat ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlere karşı sizi koruyacaktır.