Ordu Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 5 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu, hafif yağışlı ve serin bir atmosferi işaret ediyor. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %88 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 17 km/saat seviyelerinde seyredecek. Bugün hava, hafif yağışlı ve serin bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Ordu'da daha ılıman koşulların hakim olacağını gösteriyor. 6 Nisan Pazartesi günü, bulutların arasında ara ara güneşin gözükmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %79 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 3.31 m/saat olarak tahmin ediliyor.

7 Nisan Salı günü, Ordu'da hava daha da ısınacak. Bu gün çoğunlukla güneşli bir gün öngörülüyor. Sıcaklıklar 6 ile 16 derece arasında değişiklik gösterecek. Nem oranı %70 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 4.11 m/saat olarak öngörülmektedir.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ise faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğimizi unutmamalıyız. Yanımızda bir ceket veya hırka bulundurmak, ani serinlemelere karşı koruyucu olacaktır. Bununla birlikte, nem oranının yüksek olması nedeniyle nefes alabilir kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmelidir. Bu, terleme rahatsızlıklarını önlemede etkili olabilir.

Sonuç olarak, Ordu'da 5 Nisan 2026 Pazar günü hafif yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava daha ılıman hale gelecek ve güneşli günler öne çıkacak. Hava koşullarına uygun giyinerek ve hazırlıklı olarak, bu dönemi rahatlıkla geçirebilirsiniz.