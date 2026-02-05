Ordu Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 5 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 8 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %41 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 9.7 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saat 07:35, gün batımı ise 17:50 olarak tahmin ediliyor.

6 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 9 ile 14 derece arasında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 7 ile 13 derece arasında değişecek. 8 Şubat Pazar günü sıcaklık 5 ile 11 derece arasında seyredecek. Bu dönemde genel olarak hava bulutlu kalabilir. Hafif yağışlar da görülebilir.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir. Kat kat giyinmek iyi bir tercih olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olur. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gerekir. Açık alanlarda durmaktan kaçınılmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirmek önerilir.