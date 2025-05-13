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Osmaniye'de dehşete düşüren olay: Tartıştığı annesini dövüp, boğarak öldürdü!

Olayın adresi Osmaniye... Ali M. ile annesi Nura Zemzem arasında tartışma çıktı. Nedeni bilinmeyen tartışmada henüz 21 yaşında olan Ali M., annesini önce dövdü sonra da boğdu. 40 yaşındaki talihsiz kadın hayatını kaybederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Osmaniye'de dehşete düşüren olay: Tartıştığı annesini dövüp, boğarak öldürdü!

Osmaniye’de 21 yaşındaki Ali M., tartıştığı 40 yaşındaki annesi Nura Zemzem’i dövdükten sonra boğdu. Korkunç olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak’ta meydana geldi.

Suriye uyruklu Ali M. ile annesi Nura Zemzem arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali M., annesini dövdü, sonra boğdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ali M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Nura Zemzem’in cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Osmaniye dövme darp boğulma dehşet
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