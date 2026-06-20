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Osmaniye’de güvenlik görevlisi, nöbet tuttuğu şantiyede hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesi Payamlı mevkisinde bulunan hızlı tren şantiyesinde görev yapan güvenlik görevlisi, otomobilinin içerisinde ölü bulundu.

Osmaniye’de güvenlik görevlisi, nöbet tuttuğu şantiyede hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, hızlı tren şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 54 yaşındaki Yılmaz Çiller, sabah saatlerinde nöbet tuttuğu alanda park halindeki otomobilinin içerisinde hareketsiz halde bulundu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaniye’de güvenlik görevlisi, nöbet tuttuğu şantiyede hayatını kaybetti 1

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞANTİYEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, evli ve iki çocuk babası olan Yılmaz Çiller’in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
Daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Çiller’in ölümünün ardından Cumhuriyet Savcılığı ile olay yeri inceleme ekipleri şantiyede çalışma başlattı.

Osmaniye’de güvenlik görevlisi, nöbet tuttuğu şantiyede hayatını kaybetti 2

İlk değerlendirmelerde kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak inceleme ve otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Osmaniye Güvenlik görevlisi
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